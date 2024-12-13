Серьёзнее всего выросла цена на обновлённую модель Zeekr 001 — 7,4%

В ноябре на российском рынке наблюдался значительный рост цен, в основном на автомобили, поступающие через параллельный импорт. Это подтверждает результат анализа рыночных предложений. Средняя цена на автомобили в стране в конце осени увеличилась на 0,7%, составив почти 3,7 миллиона рублей.

Наибольшее удорожание как в процентном, так и в абсолютном выражении показал обновлённый Zeekr 001, который в настоящий момент продаётся примерно за 8,2 миллиона рублей, что на 564 тысячи рублей или 7,4% выше предыдущего уровня. Далее идёт Seres M5, чья стоимость возросла до 6,2 миллиона рублей — на 4,6%, что эквивалентно 270 тысячам рублей. Замыкает тройку лидеров по росту цен бюджетная модель Belgee X550, добавившая в цене 100 тысяч рублей и стоящая теперь около 2,57 миллиона рублей.

В течение ноября наблюдался рост цен на автомобили таких марок, как Kia Sportage, Toyota Camry, завозимую из Китая, Tank 500 и Mazda CX-5. Особенно стоит отметить, что средние цены на множество моделей бренда Changan увеличились.

Что касается региональных цен на автомобили, то наибольшее среднее значение было зафиксировано в Вологодской области, где оно составило 2,74 миллиона рублей — рост на 28%. Существенное увеличение средних цен также наблюдалось в Тульской области — плюс 13,8%, и в Новгородской области — плюс 10,7%.

В середине ноября эксперты провели анализ сегмента автомобилей стоимостью от 5 миллионов рублей и пришли к выводу, что лидируют в этом сегменте автомобили китайского производства. Наибольший интерес у россиян вызвал Zeekr 001, в то время как модели Mercedes-AMG G-класса и Toyota Land Cruiser заняли только шестое и седьмое места соответственно.