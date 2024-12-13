Сообщается, что на американские предприятия будет сложнее доставлять химикаты, необходимые для производства.

Процесс производства полупроводников является одним из самых сложных и технически насыщенных в мире. Он требует внимательной настройки оборудования и использования большого количества химических веществ, чтобы гарантировать высокое качество продукции. Это создаёт необходимость в надёжной цепочке поставок для крупных производителей, таких как TSMC, чтобы обеспечить стабильное поступление химикатов в достаточных объемах, что важно для достижения высокой прибыльности.

В этом контексте Macquarie Bank указывает на то, что проблемы, возникающие при формировании цепочки поставок химикатов в США, могут привести к увеличению затрат для TSMC в Аризоне на 30% по сравнению с их тайваньскими заводами. В результате банк подчеркивает, что высокие затраты могут привести к снижению прибыли TSMC от 4-нанометрового производственного процесса на 1-2%.

Высокие затраты связаны с тем, что ведущие поставщики химических материалов TSMC не уверены в целесообразности открытия заводов в США. Тайвань, а также Япония и Южная Корея, являются центрами глобального полупроводникового производства. Находясь в этих регионах, химические компании могут производить и поставлять продукцию в большом объёме, что позволяет им получать значительную прибыль.

Согласно информации от Macquarie, тайваньские химические компании, такие как Shiny Chemical Industrial Co., Ltd, занимают доминирующее положение на рынке, что затрудняет вход конкурентам в данную сферу. Эти предприятия не стремятся перенести свои мощности в США из-за опасений относительно того, что американская чиповая индустрия не сможет обеспечить необходимые объёмы для достижения экономии рентабельности переезда.