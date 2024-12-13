Правительство уже утвердило план финансирования, который затронет сразу несколько различных районов страны

Объединение компаний «Автодор» планирует возвести новые федеральные дороги к 2030 году, затраты на которые составят 1 триллион рублей, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на одобренный правительственный план.

В обновлённом варианте рабочей программы «Автодор» обозначены цели по строительству дорог до 2030 года. Объём финансирования увеличится на 20% в период с 2025 по 2030 год, достигнув отметки в 1 триллион рублей. Из этих средств приблизительно 890 миллиардов рублей будут направлены из федерального бюджета в виде субсидий. В результате реализации проекта в России будет построено или реконструировано 647 километров платных магистралей.

Финансовые средства будут распределены следующим образом: 130 миллиардов рублей выделят на участок трассы Джубга — Сочи в Краснодарском крае, а расширение магистрали М-4 в Ростовской области обойдётся в 100 миллиардов рублей. Трасса М-12 будет завершена до Екатеринбурга. Финансирование проекта составит 42,6 миллиарда рублей в 2025–2026 годах, с возможностью последующего увеличения этой суммы по решению властей. Расширение автодороги Екатеринбург–Тюмень будет осуществлено «Росавтодором» за счёт собственных средств.

В Московской и Калужской областях предвидится расширение трассы М-3 с 65-го по 124-й километр и строительство новых развязок. Ожидаемые затраты составят 56,6 миллиарда рублей в 2025–2026 годах. На трассе М-1 запланированы работы по реконструкции участка в Подмосковье с 66-го по 84-й километр, также будет построено несколько развязок. Бюджет на эти работы уменьшится на 10 миллиардов рублей и составит 27,5 миллиарда рублей.

В первый раз в программу включены участки трассы Джубга — Сочи. Первоначально чиновники оценили затраты на строительство в 1,5 триллиона рублей. Однако, после обсуждений было принято решение выделить 130 миллиардов рублей на обход Дагомыса в 2025-2026 годах и 4 миллиарда на обход Адлера. Что касается остальных участков, то реконструкция трассы М-4 на отрезке от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая в Ростовской области потребует инвестиций в размере 100 миллиардов рублей. В период с 2025 по 2027 годы на строительство новых развязок ЦКАД с Дмитровским, Щелковским и Фряновским шоссе будет выделено 4 миллиарда рублей. Развязка на М-11 вблизи Пулково обойдётся в 900 миллионов рублей.

Группа компаний «Автодор» предполагает, что за пять лет доходы от платных дорог составят около 1 триллиона рублей. Так, трасса М-4 принесёт 415 миллиардов рублей, М-12 — 284 миллиарда рублей, а М-11 и ЦКАД — соответственно 146 и 125 миллиардов рублей. Ранее поступала информация о намерениях «Автодора» увеличить сборы с платных участков на 40%. Всего компания рассчитывает, что по итогам 2024 года доход от платных дорог составит около 105 миллиардов рублей.