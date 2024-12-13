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Zelikman
Honor X9c стал одним из лучших смартфонов по показателю автономности
DxOMark проанализировали возможности устройства с кремниево-углеродной батареей

 Уже долгое время почти все мобильные телефоны оснащались литий-ионными батареями, и такие устройства, как новейшие Apple iPhone 16 Pro, применяют ту же технологию. Однако, китайские компании, как например Huawei, Honor и Xiaomi, всё чаще делают акцент на кремний-углеродные батареи, которые эти техногиганты позиционируют как более экологически чистые, безопасные и долговечные.

 Эта технология предлагает пользователям смартфонов значительное преимущество в виде повышенной энергоёмкости. Это позволяет Honor X9c разместить аккумулятор на 6600 мАч в тонком корпусе, а вес устройства при этом составляет всего 189 г. Новый Realme Neo7 может похвастаться ещё большей ёмкостью — 7000 мАч. Эта инновационная технология позволила Honor X9c занять лидирующую позицию в рейтинге DxOMark по характеристикам аккумулятора, что вполне обоснованно. Он показал впечатляющее время работы без подзарядки.

 На одном заряде Honor X9c демонстрирует свыше 42 часов в режиме разговора, 29 часов при воспроизведении видео и 15 часов в игровых сессиях. При «умеренном» использовании устройство обладает достаточным запасом энергии, чтобы функционировать на протяжении четырёх дней. Телефон поддерживает зарядку мощностью 66 Вт, что позволяет осуществить полное восстановление энергии примерно за час, а зарядка от 0 до 80% занимает примерно 42 минуты. Хотя это не является мировым рекордом, такая производительность выглядит весьма внушительно, учитывая ёмкость аккумулятора. Для сравнения, зарядка Apple iPhone 15 Pro Max, имеющего меньшую батарею на 4441 мАч, занимает более двух часов.

#смартфоны #технологии #гаджеты #батареи #honor x9c
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