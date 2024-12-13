Сообщается, что гаджет пробыл в пользовании всего около месяца

Периодически поступали сообщения об инцидентах, когда смартфоны взрывались из-за дефектов в аккумуляторах. Несмотря на то, что подобные случаи редки, они могут иметь печальные последствия, как это произошло недавно в индийском штате Махараштра.

В данном случае, согласно имеющимся данным, CMF Phone 1 взорвался в кармане 55-летнего Суреша Санграма, директора школы, во время его езды на мотоцикле. Взрыв, как утверждается, стал причиной потери контроля над транспортным средством. Его 56-летний спутник, Натху Гайквад, который сидел позади, также упал и получил травмы. Инцидент произошел неподалеку от Сангади в Махараштра.

Смартфон, выпущенный в этом году, обладает литий-ионным аккумулятором мощностью 5000 мАч, что является отличным показателем для недорогих моделей. Хотя литий-ионные батареи считаются надежными в стандартных условиях, они также могут подвергаться риску теплового разгона.

В глобальной практике такие случаи связаны с использованием неоригинальных зарядных устройств, производственными дефектами или перегревом в результате внешних факторов. Повышенные температуры и нестандартные способы зарядки могут увеличить вероятность возникновения подобных проблем. В настоящее время компетентные органы проводят расследование, чтобы выявить причины взрыва и определить, была ли батарея перегрета из-за неправильного использования, неисправности зарядного устройства или производственного дефекта.