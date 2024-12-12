По словам разработчиков, студия больше не планирует повторять опыт Assassin's Creed Mirage, когда игра была существенно короче остальных частей

Следующая игра Ubisoft из этой серии Assassin's Creed вернётся к привычной продолжительности, свойственной франшизе. Прошлогодний Assassin's Creed Mirage задумывался как более сжатый проект, однако, Ubisoft не планирует продолжать эту практику в своих следующих релизах.

Такую информацию озвучил креативный директор Джонатан Дюмон, который участвовал в сессии «задайте вопрос» в Assassin's Creed. В ответ на вопрос одного из пользователей о времени, необходимом для прохождения основной сюжетной линии Shadows, Дюмон указал, что её длительность будет аналогична времени прохождения нескольких последних частей Assassin's Creed.

«Оценить продолжительность игры в открытом мире достаточно сложно, так как разные игроки по-разному воспринимают контент. На мой взгляд, основное приключение в Shadows сопоставимо с Origins, Odyssey и Valhalla. Выборы действительно присутствуют и часть из них имеют последствия, однако, они не так важны для основного сюжета, как в Odyssey», — отметил Дюмон.

В общем, он подразумевает, что мы можем ожидать аналогично насыщенный опыт в Assassin's Creed, как это было и в большинстве недавних выпусков серии. Однако стоит отметить, что Valhalla значительно длиннее двух других игр. Длительность Assassin's Creed Mirage, выпущенной в прошлом году, стала предметом споров; некоторые игроки высоко оценили более краткий игровой процесс. Основная сюжетная линия проходится примерно за 16 часов. Тем не менее, другие выражали недовольство коротким игровым временем, утверждая, что его можно завершить всего за несколько дней, что не соответствует их ожиданиям от серии Assassin's Creed.