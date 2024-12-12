Соответствующие документы накануне были подписаны представителями государств, однако, детали нового соглашения пока не раскрываются

Страны, входящие в состав Содружества Независимых Государств планируют создать единую интегрированную систему ПВО. Это решение, включая выделение финансирования для проекта, было принято на заседании Совета глав правительств СНГ, которое прошло сегодня в Москве под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина.

В результате встречи были подписаны необходимые документы и принято решение о выделении средств для формирования и развития объединенной системы ПВО. Система противовоздушной обороны должна быть объединена уже в следующем году. Хотя детали соглашения держатся в секрете, можно предположить, что после интеграции ПВО государств СНГ соседи получат право, а возможно, даже обязанность сбивать враждебные объекты над всей территорией объединения, включая те, которые будут запущены Вооружёнными силами Украины или другими противниками.

Помимо этого, руководители правительств СНГ утвердили соглашение о партнёрстве в области развития гражданского судостроения и производства комплектующих для судов. В рамках данного проекта будет происходить обмен знаниями и опытом по вопросам поощрения государственной поддержки в этой сфере. Также планируется создать комфортные условия для формирования совместных производств, консорциумов и объединённых исследовательских центров.

Необходимые соглашения были подписаны главами правительств и уполномоченными представителями Российской Федерации, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Примечательно, что на встрече также присутствовал вице-премьер Армении Мгер Григорян. Тем не менее, в официальном пресс-релизе, размещённом на сайте Исполнительного комитета СНГ, отсутствует информация о том, подписал ли армянский представитель оба этих документа.