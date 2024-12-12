Сообщается о попытках атаки Чеченской Республики, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и Курской области

Украинские военные вновь осуществили атаку с использованием дальнобойных беспилотников, на этот раз под прицелом оказались несколько регионов Российской Федерации в ночь с 11 на 12 декабря. Стоит отметить, что Вооружённые силы Украины все чаще подбирают в качестве мишеней объекты на Кавказе.

Утром Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, сообщил о том, что украинские дроны пытались атаковать здание казармы полицейского спецподразделения МВД, но атака была отражена. Благодаря работе противовоздушной обороны российской армии беспилотник был уничтожен, однако, взрывной волной и осколками были ранены четыре человека, находившиеся на дежурстве на улице. К счастью, ранения оказались легкими. Во время инцидента также был причинён незначительный ущерб крыше казармы, некоторые окна выбило.

В дополнение, ночью украинские войска предприняли попытку атаки беспилотниками на соседний с Чечней регион — Северную Осетию-Аланию, но она не увенчалась успехом. Глава республики Сергей Меняйло заявил, что три ударных дрона были сбиты силами противовоздушной обороны над Моздокским районом.

Он добавил, что оперативный штаб начал работать в круглосуточном режиме. Меняйло планирует делиться информацией по мере её появления в своем Telegram-канале. Он призвал граждан региона оставаться настороже, полагаться только на проверенные данные и ни в коем случае не фиксировать места падения дронов.

По утреннему отчету Министерства обороны Российской Федерации, за ночь ПВО сбили 16 украинских БПЛА в четырех регионах. Один был уничтожен над Чеченской Республикой, четыре — над Курской областью, один — над РСО-Алания и восемь — над территорией Республики Крым.