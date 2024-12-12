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Zelikman
Новые кроссоверы Jetour X70 уже поступают в российские автосалоны
Представлена будет всего одна комплектация с ценой в 2 649 000 рублей

 Скоро на российском рынке стартуют продажи нового внедорожника Jetour X70, который будет дешевле текущей версии X70 Plus. Как сообщается, первые автомобили уже начали поступать в автосалоны. Jetour X70 будет представлен в единственной комплектации по цене 2 649 000 рублей, что на 350 тысяч рублей меньше, чем базовая стоимость X70 Plus.

 Новая модель почти идентична по размерам уже доступному кроссоверу и имеет такую же колесную базу — 2720 миллиметров. Однако, X70 будет оснащён более доступным полуторалитровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 210 Нм, в паре со шестиступенчатой трансмиссией типа «робот». В отличие от него, X70 Plus предлагает двигатель мощностью 190 лошадей и семиступенчатую коробку передач. У Jetour X70 разгон до 100 км/ч занимает 13 секунд, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

 Более доступный вариант модели повлияет и на её опциональное оснащение. В единственной комплектации будет, например, 6 подушек безопасности и 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, панорамная крыша, парковочные датчики и искусственная кожа в интерьере, а также однозонный климат-контроль. Таким образом, будут подогреваться рулевое колесо, форсунки омывателя, лобовое стекло, зеркала и оба ряда сидений.

 Медиасистема получит 10,25-дюймовый экран, камеры кругового обзора и 8 динамиков. В отличие от X70 Plus, в передних сиденьях X70 не предусмотрена вентиляция, а электрорегулировка имеется только у кресла водителя. Кроме того, набор ассистентов для водителя значительно урезан. Также в ценовом списке отсутствует информация о цифровых приборах. Для Jetour X70 будет доступен только один вариант черной отделки интерьера и три цвета для кузова: черный, белый и серебристый.

 Этим летом стало известно о намерении Jetour вывести на рынок России два новых кроссовера — X50 и X70. Первый из них уже официально представлен, и цены на Jetour X50 начинаются с 1,99 миллиона рублей.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #jetour x70
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