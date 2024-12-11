Посёлки были взяты уже несколькими днями ранее, но военное ведомство не комментировало их освобождение до полной зачистки данных районов

Бойцы армии «Север» в ходе наступления на Курском участке линии соприкосновения взяли под контроль посёлки Дарьино и Плёхово в Суджанском районе. Информация об этом была предоставлена Министерством обороны Российской Федерации в новом отчёте по обстановке на Курской направлении.

Ведомство в первый раз за долгое время официально подтвердило взятие обоих посёлков в регионе. Об интенсивных боях за эти сёла известно уже давно, и контроль над ними был установлен некоторое время назад, но официальная информация об этом стала доступна только сейчас. Учитывая осторожность Министерство обороны в таких вопросах, можно предположить, что подразделения Вооружённых сил Украины были оттеснены с территорий этих посёлков на значительное расстояние.

Есть информация о разгроме подразделений 12-й бригады ВСУ в окрестностях посёлков Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово. За минувшие 24 часа украинские военные потеряли свыше 200 бойцов, а также было уничтожено: один танк, три бронемашины и семь автомобилей.

Некоторые украинские источники утверждают, что в Плёхово все еще находятся группы ВСУ, однако, по информации российских военных, остатки украинских сил были изгнаны за реку Псёл. Российские войска начали окружение группировки ВСУ с юга через Сумскую область, стремясь занять ключевые высоты и отрезать пути снабжения украинских частей в Курской области.