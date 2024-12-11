Однако, общее количество реализованных за 2024 год электрических автомобилей превышает прошлогодние показатели

Ноябрьские объёмы продаж электромобилей в России достигли самого низкого уровня за последние полтора года, согласно аналитикам агентства «Автостат». В числе лидеров по популярности в данном сегменте находятся как китайские, так и российские бренды.

В последний месяц осени в стране было приобретено 1023 электромобиля, что на 40% меньше по сравнению с ноябрём 2022 года и на 24% ниже октябрьских показателей. Китайская марка Zeekr вновь стала лидером на рынке электротранспорта с количеством 431 проданного автомобиля. Вторую строчку занимает «Москвич» с 84 единицами, замыкает тройку Evolute с 79 машинами. В пятёрку также входят официально представленный в России бренд Ora, продавший 72 электрокара, а также марка Avatr с 38 единицами.

Согласно данным агентства, за 11 месяцев текущего года в стране было продано 16,3 тысячи электромобилей, что на 34% превышает аналогичный период 2023 года. В то же время Минпромторг сообщает о других цифрах: 17 839 автомобилей с ростом на 39%. По информации ведомства, 20% от проданных электрических машин были собраны в России.

В относительном выражении рынок электромобилей продемонстрировал меньшее снижение, чем общий объём продаж легковых автомобилей. Как указывает Минпромторг, показатели ноября упали по сравнению с октябрём на 29%, хотя при этом наблюдается 11-процентный рост в годовом исчислении.