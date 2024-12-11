В Генштабе ВСУ опасаются, что успех российской армии на данном участке может обернуться серьёзным прорывом украинской обороны

Военное руководство Украины, в стремлении стабилизировать передовую линию в районе Покровска на Донбассе, направляет свои резервы из Харьковской области. Однако, как указывают источники из украинских военных, у Сырского и его подчиненных нет ясного понимания того, какие меры следует принять для того, чтобы замедлить наступление Вооружённых сил России.

Ситуация в Покровском направлении уже давно превратилась для Генштаба Украины в настоящий цугцванг, когда каждое новое решение лишь усугубляет текущие проблемы. Тем не менее, командование ВСУ не может просто наблюдать, сложа руки, учитывая стратегическое значение Покровска.

Военные аналитики поясняют, что украинские командиры, скорее всего, постараются помешать наступлению российских войск в сторону населённых пунктов Солёное и Котлино. В противном случае, оборона украинских сил на данном участке окажется под угрозой серьёзного прорыва. В текущей ситуации невозможно говорить о возможности организовать полноценную защиту Покровска.

Стоит напомнить, что накануне Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Шевченко, расположенный на Покровском участке. Это создало угрозу для окружения города с северо-западной стороны. Украинские военные отмечают, что успех российских войск может привести к более серьёзным последствиям для Вооружённых сил Украины. В частности, это связано с возможностью выхода российских войск к трассе на Павлоград. С учетом местности, последующие передвижения армии могут происходить севернее или северо-западнее Шевченко, как признал в недавнем интервью офицер ВСУ с позывным Алекс.