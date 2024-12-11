Презентация пройдёт на конференции AI Journey. Автомобиль имеет автопилот наивысшего уровня автономности и полностью лишён места для водителя.

Компания Navio, ранее известная под именем «СберАвтоТех», на конференции AI Journey, которая намечена на сегодня, представит прототип беспилотного тягача уровня L5, как сообщает ТАСС. Этот аппарат оборудован автопилотом высшего, по международной классификации, уровня — пятого, и не предусматривает наличие места для водителя.

Автомобиль изначально был разработан как полностью автономное средство передвижения. В привычной кабине отсутствует рабочее место для водителя. Система машинного зрения функционирует на основе данных, поступающих от камер, радаров и лидаров, которые создают обзор на 360 градусов.

На данный момент отсутствуют фотографии «живого» беспилотного транспортного средства, доступны лишь компьютерные модели. Представители компании Navio сообщили, что модель L5 «станет первым беспилотным автомобилем на общих дорогах в их ассортименте, который не требует наличия водителя». Это позволяет предположить, что в будущем появится и ряд других аналогичных автомобилей.

Стоит напомнить, что ранее Яндекс Маркет анонсировал старт эксперимента по грузовым перевозкам с использованием автономного транспорта. Беспилотный грузовик осуществил свою первую доставку из Москвы в Тулу по трассе М-4. Он был разработан специализированным отделом Яндекса, занимающимся автономными транспортными средствами, и в ближайшее время начнёт функционировать без водителя в кабине на установленном маршруте.