Владельцы чипов Intel Arrow Lake смогут насладиться повышением производительности на 33%

Накануне CD Projekt Red представила обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 — это масштабный патч объёмом более 20 гигабайт. Наиболее выдающимся изменением является новая и оптимизированная система потоков, которая, по утверждениям разработчиков, обеспечивает до 33% лучшее качество работы, особенно на процессорах Intel Arrow Lake.

На данный момент Cyberpunk 2077 — единственная игра, предлагающая такую систему потоков, что позволяет приоритизировать P-Cores отдельно. Хотя такая приоритизация может иногда улучшать производительность, это не всегда гарантированно. Тем не менее, эта функция доступна для тех, кто хочет испытать ее в действии.

С недавним обновлением CD Projekt Red сосредоточила своё внимание на процессорах Intel Arrow Lake, которые были запущены в прошлом месяце. Несмотря на то что Intel сама разрабатывает микрокод для улучшения игрового процесса, команда разработчиков Cyberpunk 2077 решила взять инициативу на себя, чтобы выяснить, как можно повысить эффективность Arrow Lake. По всей видимости, теперь возможно добиться впечатляющего увеличения производительности до 33%.