Под контроль военных перешла уже половина посёлка

Украинские вооружённые силы, сталкиваясь с давлением армии Российской Федерации, не прекращают терять не только своих военнослужащих и бронированную технику, но и контролируемые территории в западной части Донецкой Народной Республики. Основные успехи российских войск наблюдаются в Покровском и Кураховском районах. После сообщений о том, что российские силы начали боевые действия в Новооленовке (Новоеленовки), поступили новые данные о занятии армией России по меньшей мере половины посёлка Константинопольское, находящегося к юго-западу от Курахово.

Посёлок Константинопольское находится на южном берегу реки Сухия Ялы, рядом с трассой, ведущей к так называемому Южно-Кураховскому карману, или, точнее, к его остаткам. Таким образом, российские силы продолжают расширять свои позиции на южном фланге в направлении Курахово. Это происходит с учетом успешных действий штурмовых подразделений в самом городе.

Что касается Новооленовки, то важно отметить, что расстояние до границы с Днепропетровской областью составляет примерно 11-12 километров по прямой. На участке Покровска российская армия применяет тактику, которая оказалась успешной в районе города Курахово. Город берут в клещи, лишая возможности свободно снабжать гарнизон, держа дороги под огневым контролем, но оставляя путь для отступления.