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Zelikman
BYD зарегистрировала свой новый электромобиль с отсеком для БПЛА
На крыше автомобиля будет размещена специальная платформа для хранения беспилотников

 В базе сертификаций китайского Министерства промышленности появились сведения о новом кроссовере BYD, который станет частью подбренда FangChengBao, также известного как Leopard. По информации CarNewsChina, новинка будет называться Titanium 3, и одним из ее ключевых преимуществ будет возможность дополнительно оснастить автомобиль дроном — для этого в крыше предусмотрен специальный отсек.

 Похожая модель, получившая название Leopard 3, была представлена китайским концерном этим летом. Однако, судя по имеющимся данным, Titanium 3 будет представлять собой отдельное предложение на рынке. Этот кроссовер должен будет выделяться усиленной подготовкой для движения по бездорожью, хотя, как и прежде, сохранит несущий кузов. Размеры Titanium 3 составляют 4605х1900х1720 миллиметров, при этом колесная база равна 2745 миллиметрам. При установке «кабины» для дрона высота увеличится еще на 210 миллиметров. Углы въезда и съезда, по заявлению производителя, составляют 25 и 28 градусов соответственно.

 На данный момент для этого кроссовера разработан лишь электрический двигатель, который изначально включает два мотора. Передний двигатель выдает 150 лошадей, а задний — 272 лошадиной силы. С такой конфигурацией Titanium 3 способен разгоняться до скорости 200 км/ч. Кроссовер будет оснащён литий-железо-фосфатными аккумуляторами собственного производства, но их ёмкость пока не раскрыта.

 Согласно предварительной информации, кроссовер поступит в продажу в первой половине следующего года по ориентировочной цене от 200 тысяч юаней — примерно 2,7 миллиона рублей. Ожидается, что к первоочередной модели добавятся и другие, и Titanium станет независимой линейкой. В отличие от современных рамных «Леопардов», она будет включать модели с несущим кузовом, преимущественно предназначенные для семейного использования.

#технологии #китай #автомобили #транспорт #byd
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