Данный населённый пункт находится всего в трёх километрах от Покровска

Село Шевченко, расположенное всего в трёх километрах от края Покровска, перешло под контроль российских частей. Данная информация подтверждается в украинских источниках.

Российским военным удалось вытеснить украинские силы из посёлка Шевченко, и ожесточенные столкновения, которые проходили на его улицах, завершились успехом, после чего украинские подразделения были вынуждены отступить. Лейтенант украинских вооружённых сил с позывным «Алекс» подтвердил данную информацию. С его слов, на утро 10 декабря в посёлке уже нет украинских подразделений, однако, часть территории пока находится в серой зоне из-за активной деятельности украинских беспилотников и артиллерии.

Как сообщалось ранее, обстановка для украинских формирований в районе Покровска разворачивается по самому неблагоприятному сценарию. Подразделения армии «Центр» постепенно обходят город, устанавливая контроль над окрестными населёнными пунктами и продвигаясь к его окраинам. Шевченко располагается всего в трёх километрах от Покровска, однако, украинским войскам не удалось удержать эту позицию, так как российские силы достаточно оперативно вытеснили группу ВСУ из посёлка. Это может свидетельствовать о том, что у Вооружённых сил Украины недостаточно ресурсов и бойцов для обеспечения эффективной обороны.