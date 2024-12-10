Модель во многом повторяет дизайн представленного ранее седана SU7





Компания Xiaomi представила официальные фотографии своей второй модели — кроссовера YU7. Ожидается, что полноценная презентация пройдет летом следующего года, однако, в сертификационной базе китайского Министерства промышленности уже оказалась некоторая информация о новинке. По имеющимся данным, YU7 будет предложен лишь в версии с полным приводом.

Судя по представленным изображениям, внешний вид Xiaomi YU7 практически полностью повторяет седан SU7, за исключением изменения в кузовной конструкции. На самом деле, новая модель отличается от своей предшественницы только увеличенным клиренсом и более высокими линиями крыши. Элементы, такие как форма переднего бампера, дизайны световых приборов и даже диффузор, остаются неизменными. Информации о внутреннем оформлении пока нет.

Xiaomi YU7 обладает размерами 4999 х 1996 х 1600 миллиметров и имеет колёсную базу длиной три метра. Таким образом, этот кроссовер практически повторяет габариты седана, за исключением 160 миллиметров, которые добавляют высоты.

Новинка оснащена двумя электромоторами: один на передней оси мощностью 300 лошадиных сил и другой на задних колёсах мощностью 392 лошадки. В результате кроссовер будет несколько мощнее версии SU7 в топовом исполнении, однако, уступит по максимальной скорости — 253 км/ч против 265 км/ч у стандартной модели. Это, вероятно, связано с увеличенной массой, обусловленной конструкцией кузова.

Ранее сообщалось, что Xiaomi также намерена выпустить семейную модель с гибридной силовой установкой. Ожидается, что этот кроссовер будет представлен не раньше 2026 года.