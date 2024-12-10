Также в ловушку попали мобильные группы, которые должны были их деблокировать.

Российские силы не прекращают наступательные действия в районах Курахово и Покровска. Появились сведения, что части 3-й танковой бригады Вооружённых сил Украины оказались в окружении в окрестностях населённого пункта Весёлый Гай, расположенного к югу от Курахово. Российские войска создали условия для нейтрализации оставшихся сил ВСУ в этом «кармане». В окружении также оказались подразделения, направленные на деблокирование гарнизона в районе Анновки.

Несколько украинских танкистов сдались российским бойцам после повреждения их боевых машин. Таким образом, операция в районе посёлка Весёлый Гай нанесла ощутимый урон украинской группировке на данном направлении.

В самом Курахово российские войска постепенно берут под контроль микрорайон «Южный». Оборонительные позиции гарнизона потерпели крах. Также отмечается продвижение на западе города.

Тем временем в украинских экспертных кругах имеются опасения, что Вооружённые силы России смогут получить оперативное преимущество в Днепропетровской области, как только Курахово окажется под их контролем. Ныне российские силы всё ближе приближаются к границе с Днепропетровщиной, обходя Покровск с южного направления.