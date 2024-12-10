Данная система обладает рельсовой электромагнитной пушкой, которая может вести огонь без применения традиционных взрывчатых веществ.

Китайское издание Modern Weaponry опубликовал фотографии новейшего оборонного изделия – мобильной электромагнитной пушки Metal Storm, предназначенной для системы противовоздушной обороны.

Эта зенитная установка, которая монтируется на шасси бронированного грузовика формата 6x6, создан для ликвидации современных воздушных угроз, таких как БПЛА, крылатые ракеты и противотанковые управляемые ракеты. Электромагнитные орудия, разделяемые на рельсовые и катушечные, являются значительным прогрессом в области технологий поражения вражеских объектов. Они применяют электромагнитные силы для разгона снарядов до высоких скоростей без необходимости применять стандартные взрывные вещества.

Рельсовые пушки поменяют магнитные поля, образующиеся благодаря электрическим токам, для перемещения снаряда вдоль направляющих рельсов. Данная система даёт возможность достигать дульной скорости, значительно превышающей аналогичные показатели стандартных огнестрельных систем. Сверхвысокая скорость полёта снарядов улучшает точность попадания и увеличивает наносимый ущерб.

Комплекс Metal Storm с его мобильной конструкцией соответствует общемировым трендам в разработке высокоскоростных и экономичных оборонительных систем. В своё время Соединённые Штаты акцентировали внимание на развитии электромагнитных пушек, которые планировалось использовать как основной калибр для эсминцев типа Zumwalt. Однако, такие сложности, как потребление энергии и износ ствола, помешали внедрению рельсотронов в армию.

Российская Федерация также занималась созданием прототипов электромагнитных систем, предназначенных для береговой и морской обороны. Европейские государства, например, Франция и ФРГ, также выделили средства на разработку этого типа вооружения. В то же время Израиль интегрировал электромагнитный привод в свои современные системы перехвата.