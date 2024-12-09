В начале года этот показатель находился на уровне 33 млн пользователей

На выходных Steam снова установил новые рекорды. Вчера платформа достигла нового максимума — 39,2 миллиона активных пользователей, из которых более 12 миллионов были заняты играми.

Steam продолжает бить рекорды. В январе число пользователей составило 33,6 миллиона, в начале марта был преодолён барьер в 34 миллиона, а вскоре были зафиксированы два новых рекорда — 35 и 36 миллионов. В августе сообщили о достижении отметки в 37 миллионов, а позже Steam смог преодолеть 38 миллионов одновременно онлайн. Как правило, такие повышения связаны с выходами крупных игр, что и случилось на прошлых выходных с релизами Path of Exile 2 от Grinding Gear и Marvel Rivals от NetEase.

Сиквел экшен-RPG вышел в ранний доступ в прошедшую пятницу и демонстрирует впечатляющие результаты для платной игры, максимальным количеством игроков в Steam было зафиксировано на уровне 578 тысяч человек. Стоит отметить, что лишь данная фаза раннего доступа является платной, а полноценный запуск будет бесплатным.

Игра стабильно функционирует на всех платформах, и общее количество пользователей превысило миллион. На самом деле, разработчикам пришлось ввести временные очереди на серверах, чтобы справиться с наплывом игроков.

Marvel Rivals также показал впечатляющий старт, достигнув пика в 444 тыс. одновременных пользователей на платформе Steam за одну неделю, а вскоре преодолев эту отметку с 480 тысяч пользователей. Тем не менее, игра демонстрирует еще большую популярность на PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Согласно данным NetEase, командный шутер PvP с супергероями привлек более 10 миллионов игроков всего за первые три дня. Конечно, одним из его преимуществ является то, что игра уже доступна бесплатно.