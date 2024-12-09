Военные продолжают операцию по охвату своей ключевой цели — Покровска

Подразделения российской армии постепенно усиливают давление на гарнизон украинских сил в Покровске. На днях войска установили огневой контроль над автотрассой Днепропетровск – Покровск, которая является ключевым маршрутом для снабжения украинской группировки в этом городе, и уже сегодня на данном направлении они смогли продвинуться дальше.

Согласно сообщениям с передовой, части российской армии уже заняли большую часть посёлка Даченское, расположенного в непосредственной близости от Покровска. Существует высокая вероятность, что в ближайшее время это село будет полностью освобождено от украинских военных. Таким образом, окружение Покровска продолжается и усиливается.

Стоит отметить, что Покровск важен не только с военной точки зрения, но и играет значительную роль в экономике Украины. В этом районе производится коксующийся уголь, необходимый для металлургической отрасли страны. В Ассоциации сталелитейщиков Украины уже пришли к выводу, что утрата Покровска приведет к миллиардным убыткам.

Тем не менее, невзирая на критическое значение данного населённого пункта, Вооружённые силы России не спешат с действиями. Операция по взятию Покровска, рассматриваемого, как ключевая цель российского наступления в западной части Донбасса, будет начата лишь после устранения зон сопротивления украинских войск в окрестностях города.

Действия Вооруженных Сил России в посёлке Даченское полностью соответствуют стратегическому плану командования России на Покровском направлении, который включает окружение города с различных направлений и разрушение логистических путей ВСУ.