AMD выпустила новую версию своего ПО, упрощающую разгон комплектующих

AMD недавно представила свою новейшую программу Ryzen Master, предназначенную для разгона процессоров AMD Ryzen и оперативной памяти, совместимой с AMD EXPO. Это приложение позволяет настраивать компоненты без необходимости глубокого редактирования в BIOS.

Последняя версия, 2.14.1.3286, стала одной из самых современных среди решений для разгона, устраняя необходимость в перезагрузке системы. Обычно при внесении значительных изменений через программное обеспечение требуется перезапуск системы для активации изменений, и это также касалось технологии AMD EXPO.

Функция предназначена для повышения скорости оперативной памяти с целью улучшения общей производительности и функционирует исключительно с памятью, совместимой с EXPO. С последним обновлением пользователи могут вносить изменения в реальном времени сразу после активации EXPO. Кроме того, новые параметры настройки упрощают процесс оптимизации памяти, что позволяет добиваться более высокой частоты и снижать задержки кэша для достижения лучших результатов.

Однако, последняя версия добавляет множество новых возможностей и усовершенствований по сравнению с предыдущими версиями. В этом обновлении появилась возможность увеличивать тактовую частоту процессора с шагом в 5 МГц при использовании ручного управления.

Еще одним значительным изменением является прекращение поддержки процессоров AMD Ryzen и Threadripper из серий 1000 и 2000. Это означает, что пользователям этих процессоров придется продолжать пользоваться старыми версиями Ryzen Master.