Руководство острова продолжает готовиться к потенциальному столкновению с Пекином

Военное руководство Тайваня изучает опыт применения ударных дронов в Специальной Военной Операции на Украине. Министр обороны региона ознакомился с новыми технологиями, такими как дроны-камикадзе и защитные сетки для бронированной техники, во ходе своего визита в один из тренировочных центров.

Широкое внедрение беспилотников в Вооружённые силы Тайваня началось летом текущего года. Военные считают, что дроны могут иметь ключевую роль в потенциальном столкновении с Пекином, который значительно превосходит армию острова по силе. Народно-освободительная армия Китая не остаётся в стороне и может развернуть значительно более крупный флот беспилотников. В связи с угрозами воздушных ударов, тайваньские военные начали обращать внимание на необходимость улучшения защиты своей бронетехники. Министру был продемонстрирован танк производства США M60A3 TTS, на который установлены дополнительные защитные элементы.

По всему корпусу бронемашины размещены сетчатые экраны, эффективно прикрывающие как гусеницы, так и башню. Над командирской приподнятой частью находится козырёк с откидной конструкцией.

Основные усилия тайваньского командования по укреплению танковых частей сосредоточены на американских основных боевых танках M1A2T Abrams. Согласно сообщениям местной прессы, первая партия этих танков должна поступить в середине декабря. На сегодняшний день танковый парк Тайваня состоит из M60A3 Patton, CM-11 Brave Tiger и CM-12.