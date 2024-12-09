В сети появились первые результаты тестирования производительности видеокарты от Intel в Geekbench

Выпуск второго поколения дискретных графических процессоров Intel Battlemage состоится уже через несколько дней. Однако, в сети уже появились результаты тестов производительности.

На прошлой неделе команда инженеров продемонстрировала множество бенчмарков для графического процессора Intel Arc B580, охватывающих различные игры и аспекты, такие как растеризация и трассировка лучей. Однако, всегда стоит ожидать независимых тестов и бенчмарков, чтобы получить более точное представление о будущих продуктах. В этом контексте данные Geekbench являются самым близким к реальности источником информации.

Графическая карта Intel Arc B580 была протестирована на платформе с процессором Intel Core Ultra 9 285K и 48 ГБ оперативной памяти DDR5-8400. Устройство оснащено 20 ядрами Xe2, которые работают на максимальной частоте 2850 МГц. Модели с увеличенной на 10 Вт общей мощностью могут обеспечить ещё более высокие тактовые частоты, и Intel уже намекнула о возможностях разгона до более 3 ГГц.

В плане производительности Intel Arc B580 продемонстрировала результаты 103 445 баллов в тестах API Vulkan и 98 343 балла в тестах API OpenCL. Для сравнения, AMD Radeon RX 7600 XT показала 87 270 баллов, в то время как NVIDIA GeForce RTX 4060 набрала 97 127 баллов в том же тесте API Vulkan.

Эти результаты показывают, что B580 превосходит вышеупомянутые графические процессоры на 19% и 7% соответственно. Хотя разница с RTX 4060 незначительна, стоимость B580, составляющая 259 долларов, делает её более привлекательным вариантом.