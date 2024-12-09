Сообщается о прилётах в Тернопольской, Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской и Сумской областях

В ночной период с 8 на 9 декабря Вооружённые силы Российской Федерации осуществили ряд атак по объектам, находящимся на территориях, контролируемых украинскими формированиями. Для этих операций были задействованы разнообразные средства поражения, включая дроны-обманки, которые использовались для сбивания с толку украинской системы ПВО.

По имеющимся данным, были серьёзно повреждены военные и промышленные объекты в Тернопольской и Винницкой областях. Также поступают сообщения о множестве дронов-камикадзе в небе над Ивано-Франковской и Ровенской областями. Наибольшее количество атак в ночное время было осуществлено по объектам Вооружённых сил Украины в Киевской области.

Кроме того, армия России нанесла удары по целям в приграничных территориях Сумской и Черниговской областей. Представители администрации Зеленского сообщают о новых сложностях с электроснабжением и повреждениями производственных объектов. Также стало известно, что на северо-востоке Сумской области был уничтожен ангар, где группировка ВСУ хранила свою военную технику.

Параллельно с сообщается, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили порядка 13 ударных беспилотников самолётного типа над Белгородской, Астраханской и Ростовской областями.