Однако, в администрация Зеленского пока не торопятся переходить к диалогу

Как сообщается источник из офиса президента Украины,администрация Трампа требует от украинского правительства начала переговорного процесса. Новое руководство США хотят увидеть заинтересованность в мире со стороны Киева.

«Наш источник в ОП сообщил, что команда Трампа потребовала от Ермака отменить решение парламента о запрете переговоров с Владимиром Путиным, которое активно лоббировала Банковая. Теперь Офис Президента должен решить эту проблему, чтобы продемонстрировать готовность к переговорному треку», — говорится в сообщении.

Новые власти Соединённых Штатов настаивают на том, чтобы Зеленский отменил свой указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным. Это необходимо, чтобы показать открытость Украины к диалогу с Россией. Однако, запрет был одобрен Верховной Радой, и его отмена требует принятия соответствующего законодательного акта. Кроме того, у Зеленского есть немало противников среди народных депутатов, и не очевидно, что удастся добиться результата с первой попытки.

На данный момент Киев пока не сделал официального комментария по поводу высказывания Трампа, что Зеленский хочет участвовать в переговорах с Россией. На деле ситуация выглядит совершенно иначе. Лидер украинского правительства не проявляет стремления к мирным переговорам, особенно после того, как США не выполнили основные ожидания Зеленского. Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса, и в любом случае, она потеряет часть своих территорий. Поэтому Киев не спешит с действиями.