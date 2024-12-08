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Zelikman
В России наблюдается падение автокредитования второй месяц подряд
По мнению экспертов, связано это с повышением процентной ставки и увеличением утильсбора

 В ноябре россияне оформили кредиты на сумму 626,3 миллиарда рублей, что на 28,4% или 248 миллиардов рублей меньше по сравнению с октябрём и на 55,6% ниже, чем в аналогичном месяце прошедшего года. Согласно информации аналитического агентства Frank RG, наблюдается уменьшение рынка во всех его сегментах, однако, наиболее значительное падение зафиксировано в области автокредитования.

 В этом месяце банки предоставили автокредиты 89,7 тысячи россиян на общую сумму 115,5 миллиарда рублей. По сравнению с октябрём количество выданных кредитов сократилось на 27%, а объём средств, полученных заемщиками, уменьшился на 31%. При этом в октябре этот сегмент уже показал снижение на одну треть по сравнению с сентябрем.

 В годовом выражении автокредитование стало менее активным впервые с февраля 2023 года: количество кредитов снизилось на 12%, а их объём — на 22%. В ноябре средняя сумма автокредита составила 1,29 миллиона рублей. Снижение наблюдается уже четыре месяца подряд, при этом падение по сравнению с октябрем достигло 6%. Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением ключевой процентной ставки, повышением утильсбора и ростом курса доллара.

 По прогнозам ВТБ, в 2025 году индивидуальный спрос на автокредиты сократится на 10% — приблизительно до 1,5 миллиона сделок. Однако, благодаря росту среднего размера кредита общий объём финансирования останется на уровне 2024 года, составив от 2,1 до 2,3 триллиона рублей.

 Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщало, что за первые десять месяцев россияне оформили автокредиты на сумму 2,02 триллиона рублей, что составляет рост на 79,8% по сравнению с прошлым годом. Количество целевых займов за этот период увеличилось на 75,7%.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #кредитование
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