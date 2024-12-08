Компания существенно нарастит поставки данного камня уже в ближайшем будущем.

Процессор Ryzen 7 9800X3D считается «одним из самых выдающихся игровых чипов» на сегодняшний день, что обусловлено его высокой производительностью и эффективностью. Эта модель привлекла большое внимание со стороны покупателей. Примечательно, что чип стал настолько востребованным, что в крупных розничных сетях различных стран его полностью смели с полок, и единственным местом для покупки был вторичный рынок.

Тем не менее, AMD поделилась обновлённой информацией о наличии Ryzen 7 9800X3D, сообщив о предстоящем увеличении поставок. Эта ситуация наблюдается и с другими процессорами серии "3D V-Cache" от AMD, благодаря их выдающимся показателям в игровых задачах, которые заметно повлияли на выбор потребителей.

По всему миру наблюдается дефицит чипа. Таким образом, игрокам, стремящимся приобрести Ryzen 7 9800X3D, вероятно, придётся отложить покупку до следующего года, и это лишь в том случае, если поставки будут достаточными для удовлетворения потребительского спроса.

Если вкратце вкратце: Ryzen 7 9800X3D представляет собой первый процессор на архитектуре Zen 5 с внедрением технологии 3D V-Cache. Добавленная «кэш-плитка» значительно улучшает производительность в играх, благодаря чему данная модель показывает лучшие результаты по сравнению с Intel Core Ultra 9 285K в игровых тестах.