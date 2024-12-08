Сообщается, что боевые действия активизировались на всех участках линии боевого соприкосновения

Российские военнослужащие из группировки «Центр» освободили посёлок Берестки в ДНР. За последние 24 часа российские силы ликвидировали до 525 бойцов Вооруженных сил Украины. Подразделения армии «Восток» смогли занять более выгодные позиции на своём участке линии боевого соприкосновения, вытеснив из них украинские части.

Эта информация была опубликована сегодня в сводке, подготовленной пресс-службой Министерства обороны России. Серьёзные потери также понесла украинская сторона в районе ответственности группировки «Юг». За минувший день она потеряла 325 военных, а также пять единиц артиллерии и другую бронетехнику. Ликвидация украинских военных групп отмечена на участке, где действуют бойцы армии «Запад», на границе ДНР, ЛНР и Харьковской области.

В окрестностях нескольких населённых пунктов Херсонской и Запорожской областей активно работали бойцы диверсионной группы «Днепр». Они нанесли значительный урон живой силе и технике двух механизированных бригад Вооружённых сил Украины.

За последние сутки российские вооружённые силы нанесли серьёзный ущерб подразделениям ВСУ с помощью авиационных ударов, ракетных атак, артиллерийских обстрелов и беспилотников. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины, а также скопления техники ВСУ.