Однако, всё же автомобили с ДВС имеют меньше проблем в ходе эксплуатации

Производители электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки начали выпускать более надёжные автомобили, но у них по-прежнему возникает больше проблем, чем у автомобилей с обычными двигателями. Такой вывод был сделан аналитиками Consumer Reports после анализа автомобилей возрастом до трёх лет.

В этом исследовании специалисты Consumer Reports детально изучили эксплуатацию транспортных средств 32 различных марок. Важно отметить, что рейтинг является общим, несмотря на то, что количество исследованных моделей варьировалось от бренда к бренду. В итоговый отчёт вошли как массовые, так и люксовые марки. Первое место в общем зачёте занял бренд Subaru. В то время как прошлогодний лидер, компания BMW, переместилась на вторую позицию. В пятерку лучших также попали Lexus, Porsche и Honda. Исследователи подчёркивают, что состав первой пятёрки остался без изменений, хотя сами марки поменялись местами.

На данный момент наименее надёжными брендами являются Dodge, GMC, Land Rover, Rivian и Jeep. Марка Cadillac потеряла целых семь строчек, опустившись на 21-е место, в то время как Mazda скатилась на шесть позиций, заняв 14-е место. Audi и Infiniti, напротив, поднялись на такое же количество позиций в рейтинге.

Среди производителей электромобилей наиболее надёжной признана компания Tesla, хотя в общем перечне она находится лишь на 18-м месте. Важно отметить, что при составлении рейтинга не учитывались результаты автомобилей марок Lucid и Polestar. В категории электромобилей лучшей моделью названа BMW i4.

По сравнению с прошлогодними показателями, результаты электрических транспортных средств улучшились. Например, если ранее электромобили имели на 79% больше проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, то сейчас этот разрыв сократился до 42%. Что касается плагин-гибридов, то их отставание от традиционных моделей уменьшилось с 146 до 70%.