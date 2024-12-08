Core Tuning Config For Gaming позволяет снизить задержки в системе, что благоприятно сказывается на плавности игрового процесса

ASUS представляет абсолютно новую опцию, названную Core Tuning Config For Gaming, которая призвана улучшить игровую производительность в системах с последними процессорами AMD Ryzen.

Согласно имеющейся информации, данная функция осуществляет точную настройку таймингов для оперативной памяти и CCD на материнских платах AM5, что обеспечивает более низкие задержки по сравнению с теми, которые пользователи могли получить ранее. В идеальных условиях можно наблюдать сокращение задержки на двузначные значения, что дополнительно улучшает ситуации с задержками между ядрами CCD, что уже было частично решено в предыдущих обновлениях AMD AGESA BIOS.

Эта функция нацелена на то, чтобы поднять уровень производительности в играх за счёт более эффективного управления временем реакции компонентов системы, делая процесс игры более плавным и отзывчивым. В настройках BIOS AM5 по умолчанию стоит значение Auto, однако, пользователи могут активировать эту опцию, если готовы испытать её для улучшения игровых возможностей.

В ходе практического тестирования ASUS система работала на процессоре Ryzen 7 9800X3D с материнской платой ROG Crosshair X670E. Как показывает результат, в обычном режиме система показала задержку в 63,9 нс.

Уже после активации Core Tuning Config for Gaming задержка составила 58,9 нс, но уровень пропускной способности памяти остался неизменным. Это означает снижение общей задержки системы на 8%.