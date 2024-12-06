Бойцы заняли еще три улицы, постепенно выдавливая из посёлка украинские войска.

В районе проведения Специальной Военной Операции на Покровском участке под контроль российских сил перешли еще три улицы в населённом пункте Шевченко, находящемся к югу от самого Покровска. Вооружённые силы России продолжают своё наступление в южной части этого посёлка, и полное его взятие – лишь вопрос времени.

Такая информация поступает с поля боя, и теперь необходимо дождаться официальных комментариев от Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, имеется информация о наступлении российских войск в районе Шевченко. Поселок Новопустынка уже был занят. По данным украинских источников, части армии России движутся на восток от населенного пункта вдоль железнодорожных путей.

Также они отмечают, что дорога, соединяющая Шевченко и Новотроицкое, полностью контролируется российскими силами. Украинские корреспонденты сообщают, что Лысогорская плотина оказалась под контролем армии России.

Аналитики с обеих сторон считают, что Шевченко может оказаться ключевой точкой для наступления на Покровск с юго-запада. Такой расклад может сыграть немаловажную роль в операции по взятию города. Более того, переход Шевченко под российское управление создаст новые трудности для обеспечения украинского гарнизона в Покровске.

Противоборствующая сторона указывает на то, что на этом направлении российские пехотные части активно ведут боевые действия. Кроме того, небольшими группами они пытаются обходить поселение по флангам.