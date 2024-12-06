Данные были получены из сертификационных документов китайского министерства промышленности

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra, заявленный как самый быстрый серийный седан в мире, может проехать без подзарядки от 520 до 630 километров. Согласно информации, опубликованной изданием AutoHome, такие данные были получены из сертификационных документов китайского министерства промышленности. Заказы на новый седан уже принимаются, а у дилеров модели появятся в марте 2025 года.

Модель Xiaomi SU7 Ultra будет оснащена единым аккумулятором ёмкостью 93,7 кВт⋅ч, с при этом в сертификации указаны четыре варианта диапазона пробега: 520, 555, 600 и 630 километров. Журнал предполагает, что различия в пробеге могут быть связаны с различными типами шин, которые подойдут для этого электрокара. Максимальный запас хода SU7 Ultra сопоставим, например, с флагманским седаном Denza Z9.

Электромобиль будет оснащён трёхмоторной системой, способной выдавать 1548 лошадиных сил, что позволит разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунд и достигать максимальной скорости свыше 350 км/ч. Кроме того, модель Ultra преодолеет дрэговую дистанцию в четверть мили за 9,23 секунды. Среди ключевых отличий от базовой версии SU7 – обновлённый аэродинамический обвес, который обеспечивает до 285 килограммов прижимной силы, высокопроизводительные тормоза Akebono и спортивный интерьер. Во время сбора предварительных заказов Xiaomi выставила цену на SU7 Ultra в 814 900 юаней — примерно 11,5 миллиона рублей.

В октябре стало известно, что предсерийный вариант SU7 Ultra прошёл Нюрбургринг за 6 минут и 48,874 секунды, обойдя таких конкурентов, как Porsche Taycan Turbo GT и Rimac Nevera.