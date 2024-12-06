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Zelikman
Seasonic представила обновлённую линейку блоков питания CORE GX ATX 3 мощность от 650 до 1000 Вт
Все устройства получили модульную конструкцию и обладают сертификатом 80 Plus Gold

 Обновленная линейка Seasonic предназначена для совершенно различных видов задач и требований. В соответствии с последними трендами в дизайне видеокарт, устройства этой серии соответствуют актуальным стандартам ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1. Модель CORE GX ATX 3 предлагается в четырех вариантах по мощности — от 650 Вт до 1000 Вт, и доступна как в черном, так и в белом исполнении. Качество и надежность новой серии CORE GX ATX 3 значительно возросли благодаря новейшей печатной плате (PCB).

 Блоки питания Seasonic серии CORE GX, сертифицированные по стандарту 80 Plus Gold, как заявлено производителем, отличаются простотой установки и удобной организацией кабелей. Они обладают полностью модульной конструкцией и комплектуются кабелями, цвет которых соотносится с цветом оплетки. Блок питания CORE ATX 3 поддерживает стандартный 16-контактный разъем 12 В-2×6 и предоставляет возможность подключения до трёх 8-контактных разъёмов для питания процессора или видеокарты, что позволяет удовлетворить разнообразные потребности в электропитании различных систем.

 Эти источники питания, созданные на основе проверенных компонентов от Seasonic, демонстрируют отличные эксплуатационные характеристики. Вентилятор диаметром 120 мм с гидродинамическим подшипником в сочетании с умной и бесшумной системой управления от Seasonic обеспечивает максимальную эффективность охлаждения при минимальном уровне шума. На блоки питания Seasonic CORE GX ATX 3 распространяется 7-летняя гарантия от производителя.

 Использование переработанных печатных плат, а также более компактные MOSFET и радиаторы смогли увеличить внутреннее пространство блока питания, что также значительно улучшило теплоотвод и воздушную циркуляцию, обеспечивая более эффективное охлаждение компонентов. Самое бюджетное решение, на 650 Вт, обойдётся в 90 долларов, тогда как модель на 1000 Вт выйдет 150 долларов.

#компьютеры #блоки питания #железо #seasonic #80 plus gold #core gx atx 3
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