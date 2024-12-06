Подразделения практически завершили ликвидацию Успеновского «кармана»

Поступила информация о том, что российские войска сумели подавить сопротивление ВСУ в Успеновском «кармане». Это касается участка к югу от Курахово, где находилась крупная группировка украинских сил, численностью по меньшей мере в два батальона.

С вхождением российских войск в Успеновку с севера, данный «карман» фактически прекратил своё существование. Это привело к возникновению серьёзных проблем у Вооружённых сил Украины с обеспечением и возможностью переброски в бой дополнительных подразделений. Сообщения с линии соприкосновения указывают на то, что большая часть населённого пункта Анновка теперь находится под контролем российских вооружённых сил. Анновка расположена восточнее Успеновки, рядом с небольшим водохранилищем, образованным рекой Сухие Ялы.

На текущий момент российская армия завершает ликвидацию оставшихся частей ВСУ, проводя зачистку этого села. Одновременно наносятся удары по оставшимся подразделениям украинских войск на западе Успеновки.

Как только вопрос с украинскими формированиями в районе Успеновского «кармана» будет решён, ситуация для украинского гарнизона в Курахово станет абсолютно критической. С момента освобождения Старых Тернов российским силами, есть вероятность, что военнослужащие ВСУ в данном городе окажутся в полном окружении. На данный момент вся северная часть Кураховского водохранилища уже контролируется российскими войсками.