Бригады и полки будут оснащаться дронами-камикадзе «Ланцет», а также разведывательными беспилотниками Zala

В российской армии в составе артиллерийских полков и бригад были организованы специальные разведывательно-ударные группы, оснащённые барражирующими боеприпасами «Ланцет». Это решение было принято на основе опыта, полученного в ходе проведения Спецоперации на Украине.

Теперь в артиллерийских полках и бригадах функционируют подразделения, использующие «Ланцеты» в контрбатарейной борьбе с украинскими формированиями, что говорит о их значительной эффективности. Данный беспилотник способен поражать цели на значительном расстоянии, успешно действуя в тыловых позициях украинских вооруженных сил. «Ланцеты» наносят удары не только по артиллерийским установкам, но и по бронированной технике ВСУ, а также могут уничтожать укрепления и личный состав украинской армии.

Беспилотники-камикадзе «Ланцет» в основном действуют совместно с разведывательными БПЛА Zala. Один из них выполняет функции обнаружения целей, а другой отвечает за их уничтожение. Как сообщает Министерство обороны, оба типа беспилотников защищены от систем радиоэлектронного подавления, что делает их сложными для перехвата с помощью зенитных комплексов, хотя случаи их нейтрализации всё же имели место.

Барражирующий боеприпас «Ланцет» пережил несколько этапов модернизации в ходе Специальной Военной Операции. На сегодняшний день используется обновленная версия с дальностью действия свыше 80 километров и улучшенной боеголовкой.