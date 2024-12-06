Также сообщается, что войска подошли к посёлку Новотроицкое.





Вечером поступили сведения с окрестностей Покровска, где подразделения армии «Центр» взяли населённый пункт Новопустынка. Об этом сообщили военные корреспонденты.

Сведения о том, что российская армия начала боевые действия в Новопустынке, были получены 30 ноября, и первоначально они были распространены украинскими аналитическими ресурсами. В этих же сообщениях говорилось, что бойцы российских войск начали боевые действия непосредственно в самом посёлке. В настоящее время известно, что село теперь целиком подконтрольно Вооружённым силам России, которые уже вышли к расположенному западнее Новотроицкому. Также имеются сведения о том, что войска достигли окраин посёлка Шевченко, расположенного к северу.

Взятие Новопустынки и выход к Новотроицкому открывают российским военным возможность окружить Покровск. Судя по недавним заявлениям, украинские силы не планируют его сдавать. Однако, и руководство армии «Центр» не собирается штурмовать город напрямую. Вместо этого будет использована тактика «клещей», которая уже показала свою эффективность в прошлом. Ожидается, что Покровск будет взят в полукольцо, при этом будет оставлен коридор для возможного выхода. Дальше всё будет зависеть от действий украинского руководства. Ситуация может развиться как в Селидово, где украинские силы просто отошли, или как в Курахово, где сопротивление было более серьёзным.

Тем временем расстояние от посёлка Шевченко, к которому российская армия вышла накануне, до окраин Покровска составляет менее четырёх километров.