Однако, крупные игроки находятся в ожидании завершения конфликта и получения Киевом каких-либо гарантий безопасности.

По мнению генерального директора одной из крупнейших компаний на Украине, обеспечение безопасности станет критически важным для возрождения экономики, если Дональд Трамп начнёт переговоры о прекращении конфликта с Россией.

Юрий Рыженков, руководитель сталелитейной компании «Метинвест», отметил, что экономика Украины может восстановиться, как это было с Германией после Второй мировой войны. Однако, для этого необходима реализация правильной политики. При этом многие зависит от американского курса.

Как отметил Рыженков, иностранные инвесторы проявляют интерес к важным активам Украины, которые могут способствовать её экономическому восстановлению и привлечению внутренних вложений. К таким активам относятся залежи лития и урана, а также успешная история в сфере промышленного производства.

«Метинвест» уже понёс значительные убытки из-за боевых действий. Его металлургические заводы «Азовсталь» и «Ильич» в Мариуполе были серьёзно повреждены в ходе продолжительных боестолкновений и оказались под контролем российской стороны. Также организация лишилась коксовой шахты в Авдеевке.

В компании осознают, что предприятия уже вряд-ли будут возвращены. Инвесторы ждут скорейшего завершения конфликта и получения Киевом каких-либо гарантий безопасности. Они видят большой потенциал в приобретении украинских активов, но опасаются, что в ходе боевых действий они перейдут под контроль российской армии.