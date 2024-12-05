С данного объекта украинские военные осуществляли атаки на регионы России, используя дальнобойные дроны-камикадзе.

Высокоточные средства поражения Вооружённых Сил России нанесли удар по аэродрому украинских войск в районе населённого пункта Красное на Черниговщине, где располагались дальнобойные ударные беспилотники украинских формирований, используемые для атак на российские регионы. Этот объект служил местом их запуска.

Как сообщают различные военные Telegram-каналы, российский удар по военному объекту украинской армии состоялся сегодня утром. Это была не единственная атака, произошедшая в ночной и утренний периоды. Военные также уничтожили несколько целей на территории Днепропетровской, Житомирской и Черкасской областей, применив ракетные системы «Искандер-М» и беспилотники.

Важно отметить, что украинская противовоздушная оборона не сумела противостоять атакам российских сил. К тому же сами системы ПВО подверглись ударам. Например, в Мироновке Днепропетровской области российские войска нанесли поражение ранее существовавшему сельскохозяйственному объекту «Берегиня» с помощью ракеты «Искандер», где тайно располагались подразделения противовоздушной обороны.

В Озёрном Житомирской области российские вооруженные силы атаковали 20-й центр материально-технического обеспечения. Однако, по предварительным данным, ущерб оказался минимальным.

Тем временем, атака дронов на аэродром «Умань» в Черкасской области, где размещена 40-я бригада тактической авиации украинской армии, была весьма успешной. В результате удары повредили несколько самолётов Су-27 и уничтожили МиГ-29 вместе с высокоточными авиационными бомбами GBU-39, поставляемыми Западом, а также различное военное оборудование.