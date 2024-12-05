Однако, боевые действия вновь развернулись вокруг посёлка Новый Комар. ВСУ сумели вернуть часть позиций на его территории.

Российская армия не прекращает свои наступательные операции сразу на нескольких участках, и каждый день поступают сообщения о новых освобождённых территориях и населенных пунктов. Хотя стоит отметить, что на отдельных участках украинская сторона, используя свои резервы, частично восстанавливала ранее потерянные позиции в ходе контратак.

Вчера стало известно, что бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады армии «Восток» Вооруженных Сил России установили российский триколор на крыше здания совхоза «Октябрь» в посёлке Благодатное, который расположен на Южно-Донецком направлении. До важного укреплённого населенного пункта украинских войск, известного как Великая Новосёлка, российской армии осталось пройти с южной стороны менее четырех километров. Параллельно Вооружённые Силы России также подходят к этому населённому пункту с востока.

Хотя Министерство обороны России пока не комментировало эти сообщения, становится очевидным, что операция по очистке посёлка продолжается, а украинские ресурсы уже сообщают о потере ещё одного населённого пункта. Более того, была выпущена обновлённая карта данной местности, где сообщается о других событиях. Российская армия продолжает движение на юг от Благодатного, который был захвачен ВСУ летом минувшего года в ходе контрнаступления, в результате чего сформировался так называемый Времевский выступ.

Тем не менее, украинская сторона утверждает, что ВСУ якобы смогли вытеснить российские войска из посёлка Новый Комар, расположенного у Великой Новосёлки, что позволило разблокировать трассу на север от города. Однако, бои в непосредственной близости от дороги не прекращаются. Российские источники сообщают о столкновениях в районе Нового Комара, но достоверных данных о том, кто сейчас контролирует это село, в открытых источниках нет.