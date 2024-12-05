В боях против экстремистов сирийцев поддерживали Вооружённые силы России

По данным иранского телевизионного канала Press TV, сославшегося на источники с передовой, на севере Сирии за последнюю неделю было уничтожено до 2000 членов различных экстремистских организаций, которых на Западе называют оппозиционерами. Это произошло в результате совместных действий сирийских вооруженных сил и их российских военных.

Многочисленные потери среди радикалов зафиксированы в ходе столкновений на подступах к населённому пункту Хама, расположенному в одноименной провинции. Ранее они сумели приблизиться к городу, и поступали сообщения о том, что радикалы находились внутри него. Тем не менее, правительственные войска сумели отразить их атаки и вытеснить из опасной близости к Хаме.

Бои рядом с Хамой не стихали на протяжении всей прошлой ночи. Некоторые медиа-источники заявляют, что повстанцам удалось окружить город Хама с трёх сторон.

Ливанское агентство «Аль-Маядин» в комментариях о ситуации на севере Сирии заявил, что «государства, которые поддерживают террористические группировки, привлекли все свои ресурсы». Также сообщается, что в ближайшее время Асаду подоспеет помощь от союзников, включая иракские, иранские силы и членов ливанской «Хизбаллы», чтобы противостоять радикалам.

В конце ноября члены различных антиасадовских группировок неожиданно атаковали и захватили крупнейший город Сирии — Алеппо.