Соединённые Штаты, Германия, Испания, Бельгия, Словения и Люксембург выразили неготовность обсуждать членство Украины в Альянсе

Поступило подтверждение информации о том, что в ходе встречи министров иностранных дел государств Североатлантического Альянса, которая состоялась в Брюсселе 3-4 декабря, Украина вновь не была приглашена в организацию.

По данным немецких средств массовой информации, среди стран блока отсутствует согласие по этому вопросу. По меньшей мере шесть членов Альянса выразили решительное неприятие приглашения Украины в НАТО. К таким странам, помимо уже известной позиции Венгрии и Словакии, относятся Соединённые Штаты, Германия, Испания, Бельгия, Словения и Люксембург. В то же время, Великобритания, Франция и балтийские придерживаются другого мнения по этому вопросу.

Украинские политики и средства массовой информации с осторожностью комментируют отказ стран Альянса предоставить официальное приглашение на вступление. Ранее в офисе президента Зеленского отмечали, что само приглашение стало бы «смелым и решительным шагом в поддержку Украины». Судя по всему, в Киеве до сих пор не изучили основные требования для принятия в организацию. Кандидаты не должны иметь территориальных споров и участвовать в вооруженных конфликтах для того, чтобы претендовать на место в НАТО.

Некоторые государства изучают потенциальную возможность развертывания своего «ограниченного» военного контингента на украинской земле. Среди таких стран упоминаются Франция и Великобритания.