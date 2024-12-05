Это произошло на фоне назначения нового руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Как сообщает издание Bloomberg, назначение сторонника криптовалют на должность руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов Америки способствовало повышению стоимости Bitcoin отметки 100 000 долларов. Дональд Трамп собрал команду приверженцев криптовалют, что позволяет цифровому золоту достигать новых вершин.

Стоимость цифрового актива возросла примерно на 7%, достигнув 104 600 долларов. С момента избрания Трампа 5 ноября на выборах в США, рынок криптовалют в целом увеличился примерно на 1,3 трлн долларов, что связано с его платформой, поддерживающей активное внедрение криптовалют.

Дональд Трамп назначил Пола Аткинса на пост нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам, заменив уходящего Гэри Генслера. Последний усилил контроль за цифровыми активами после резкого падения рынка в 2022 году, которое выявило случаи мошенничества и вызвало серьёзные скандалы.

21 ноября Bitcoin не дотянул до ключевой отметки в 100 000 около 300 долларов. После этого цена снова снизилась на несколько тысяч долларов. Однако, уже сегодня первая криптовалюта торгуется выше этого уровня. На момент написания материала стоимость Bitcoin составляет 103 200 долларов. Некоторые инвесторы считают, что уже в следующем году мы сможем увидеть гораздо более впечатляющие цифры.