Сообщается о прилётах в Сумской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской области.

Ночью с 4 на 5 декабря российские вооружённые силы осуществили новый ряд атак по объектам ВСУ, находящимся далеко за линией боевого соприкосновения.

Снова раздались взрывы в Шостке, расположенной в Сумской области. Согласно последней информации, удары были нацелены на промышленные объекты, которые используются для хранения бронетехники и боеприпасов. Как сообщают жители Шостки, многие из которых уже покинули город и страну, с этой территории уже не раз запускались беспилотники в сторону Российской Федерации. Поражение объектов в Сумской области проводились не только с использованием беспилотников-камикадзе, но и с помощью фугасных авиабомб с УМПК. Дополнительные данные о последствиях атак пока отсутствуют, однако, ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

Крылатые ракеты были применены для атак на военные и промышленные предприятия в Кривом Роге. Зафиксированы несколько взрывов как в самом городе, так и в его окрестностях. Украинские источники сообщают о возможном использовании баллистических ракет.

В ночь снова была осуществлена атака на объекты в Киевской области. Украинская сторона информирует о большом количестве дронов, замеченных в районах Броваров, Бучи, Фастова и Борисполя. В Киеве и его пригородах продолжается действие воздушной тревоги и в утреннее время.

Удары наносились по позициям ВСУ, а также по складами с вооружением и техникой в харьковском Чугуеве. По последним данным, было осуществлено огневое поражение в том числе и технике, которую Вооруженные сил Украины пытались перебрасывать на Купянское направление.