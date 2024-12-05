Сообщается, что игра выйдет раньше, чем ожидалось.

Warhorse Studios и разработчик Deep Silver решили перенести запуск Kingdom Come: Deliverance 2 с 11 февраля 2025 года на 4 февраля 2025 года. Это говорит о том, что они уверены в текущем прогрессе игры и считают её достаточно доработанной. Подтверждено, что проект уже достиг золотого статуса, что означает завершение основной части разработки. Теперь команда сосредоточена на исправлении ошибок и мелких улучшениях.

Судя по всему, Warhorse Studios и Deep Silver планируют поделиться несколькими захватывающими новостями в ближайшие дни, включая новый сюжетный трейлер, который будет представлен уже завтра. Вместе с выходом трейлера будут опубликованы технические характеристики для консолей и системные требования для ПК, которые предоставят информацию об обновлениях для PlayStation 5 Pro, а также о том, как режимы качества и производительности повлияют на игровой процесс на этих устройствах.

В преддверии релиза Kingdom Come: Deliverance 2 команда активно делится новыми подробностями, включая подробные видеоролики, которые демонстрируют часть игрового процесса.