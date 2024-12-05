Картинка на Dagor Engine оказалась более качественной и оптимизированной

В новом ролике, представленном Gaijin Entertainment, зрители могут оценить качество и производительность Dagor Engine. Стоит отметить, что программное обеспечение стало бесплатным и с открытым исходным кодом с прошлого года.

Видео иллюстрирует контент из East District, сектора еще не анонсированной игры компании, при этом материалы в демонстрационной версии были созданы с использованием как Dagor Engine, так и Unreal Engine 5. Все желающие могут опробовать демо East District, используя как Dagor Engine, так и Unreal Engine.

Компания Gaijin Entertainment приняла решение продемонстрировать возможности своего игрового движка, обратившись к партнерам из Hooks Creative Studio с просьбой создать FPS-карту. Команда Hooks Creative Studio полностью разработала эту карту с нуля, применив ресурсы Megascan и фотограмметрию с использованием Unreal Engine 5. В дальнейшем они перенесли карту на Dagor Engine, который в настоящее время используется в их неанонсированном проекте.

После анализа обеих версий карты, Gaijin обнаружили, что версия для Dagor Engine демонстрирует более высокую производительность, сохраняя при этом сопоставимое или даже лучшее визуальное качество. Для создания карты были задействованы современные технологии, такие как глобальное освещение в реальном времени и усовершенствованное сглаживание. Хотя Dagor не применяет специфические методы оптимизации производительности от различных поставщиков, такие как DLSS, XeSS или FSR, он совместим со всеми этими технологиями.

Gaijin отметила, что демонстрационная версия Dagor работает в собственном разрешении на большинстве систем, тогда как версия Unreal Engine этого не делает, что позволяет лучше показать преимущества и возможности Dagor Engine. Компания признает, что полное сравнение с Unreal Engine невозможно, поскольку демоверсия последнего может быть оптимизирована опытными разработчиками. Тем не менее, предоставив обе версии демо, они надеются вдохновить разработчиков на активное изучение возможности применения Dagor Engine в большем количестве их проектов. Этот движок используется в таких играх, как War Thunder и Enlisted.