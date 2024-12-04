По словам руководства компании, на рынке наблюдается падение спроса на легковые автомобили

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал план пересмотра производственной программы на следующий год, которая была утверждена всего месяц назад. Как сообщает ТАСС, это заявление было сделано на форуме ВТБ «Россия зовёт!». Соколов объяснил необходимость изменений текущими рыночными условиями.

По мнению главы АвтоВАЗа, негативные факторы на рынке приводят к падению объёмов продаж. В числе причин он выделил рост ключевой процентной ставки, удорожание доллара и проблемы с получением целевых кредитов.

По мнению Максима Соколова, после снижения продаж на 30% в ноябре, спад будет наблюдаться и в декабре. Он предполагает, что рынок в последний месяц года составит от 125 до 130 тысяч автомобилей, тогда как в ноябре, по данным Минпромторга, реализовано 134,2 тысячи легковых и лёгких коммерческих машин.

В связи с этой ситуацией глава АвтоВАЗа планирует предложить совету директоров пересмотреть план производства на 2025 год, который на данный момент составляет 500 тысяч автомобилей. Завод намерен внимательно следить за соотношением спроса и предложения, и окончательное решение по возможным изменениям будет принято в начале 2025 года.