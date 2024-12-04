Сторонам вновь не удалось договориться. Забастовки продолжаются

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм сообщил работникам, что текущие предложения профсоюза по сокращению затрат являются основой для начальных переговоров, однако, их недостаточно для решения проблемы снижения конкурентоспособности бренда.

«Мы, как руководство, не занимаемся иллюзиями. Наши решения принимаются в условиях быстро меняющейся ситуации. Мы озабочены тем, что ожидает нашу компанию в будущем», — отметил Блюм перед тысячами сотрудников.

Работники Volkswagen вышли на забастовки в понедельник, чтобы настоять на переговорах с Блюмом и его советом директоров, которые угрожают массовым снижением зарплат на 10% и беспрецедентным закрытием заводов в Германии в рамках обширной реструктуризации компании. Немецкий профсоюз IG Metall сообщил, что около 100 000 работников покинули свои рабочие места, из которых примерно 20 000 собрались на митинге.

Даниэла Кавалло, председатель производственного совета Volkswagen, отметила, что обе стороны должны добиться компромисса для полноценного соглашения до Рождества.

VW и его работники начали предварительные обсуждения по вопросам коллективных переговоров в сентябре, после того как руководство компании признало необходимость закрытия заводов в Германии и отмены гарантийных соглашений по занятости с целью справиться с падением интереса к электромобилям, увеличением эксплуатационных расходов и усиливающейся конкуренцией.

На прошлой неделе руководство отклонило альтернативное предложение работников – пакет дополнительных сокращений на €1,5 миллиарда, который предусматривал снижение дивидендов, уменьшение бонусов и перераспределение повышения зарплат в фонд для покрытия потенциальных увольнений и сокращений рабочих смен.