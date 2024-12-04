Сообщается о взрывах вблизи Тернополя, Староконстантинова и Борисполя

Ночью с 3 на 4 декабря российские войска нанесли новую серию ударов по различным целям на территории Украины. Установлено, что произошло несколько прилётов, в том числе с использованием фугасных авиабомб с модулями планирования в Сумской области.

По имеющимся сведениям, были поражены объекты военной промышленности в Шостке, а также места размещения украинских военнослужащих в этом населённом пункте. Удары российской армии дошли и до западных регионов Украины. В Тернополе снова было громко. Согласно некоторым источникам, атаки зафиксированы вблизи одного из военных аэродромов.

Также имеются сообщения о действиях российских беспилотников-камикадзе в Хмельницкой области. В частности, они нанесли удары по целям в Шепетовке. Местные источники заявляют, что в Хмельницкую область вошло более пяти беспилотников. Некоторые из них, как обычно, направились к аэродрому в Староконстантинове.

Серия прилётов произошла в районе Борисполя, расположенного в Киевской области. Стоит напомнить, что именно в Борисполе находится самый крупный аэропорт Украины, который администрация Зеленского использует как логистический центр для накопления и дальнейшей транспортировки западного вооружения.

Взрывы были слышны и в Черкасской области, где сообщается о попаданиях в промышленную зону. Кроме того, украинские средства массовой информации сообщили о нескольких ракетных запусках. Утверждается, что удары ракетами «Калибр» были произведены с акватории Чёрного моря.